İzmir Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklığında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde deprem oldu.
İzmir'in Çeşme açıklarında merkez üssü Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4.3 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem, saat 18.55'te meydana geldi.
YERİN 5.4 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
Sarsıntının 5.4 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi..