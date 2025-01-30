İzmir Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde deprem oldu.

İzmir'in Çeşme açıklarında merkez üssü Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4.3 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem, saat 18.55'te meydana geldi.

YERİN 5.4 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Sarsıntının 5.4 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi..