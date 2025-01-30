Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklığında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Güncel
  • 30.01.2025 19:24
  • Giriş: 30.01.2025 19:24
  • Güncelleme: 30.01.2025 19:25
İzmir Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde deprem oldu.

İzmir'in Çeşme açıklarında merkez üssü Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4.3 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem, saat 18.55'te meydana geldi.

YERİN 5.4 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Sarsıntının 5.4 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi..

BirGün'e Abone Ol