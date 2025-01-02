İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama 2025

Ege Bölgesi'nde sıklıkla kullanılan İzmir - Çeşme otoyolunun ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? Seferihisar, Urla, Karaburun, Zeytinler ve Alaçatı - Çeşme arası kaç lira? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama detaylarına bakalım:

İZMİR - ÇEŞME OTOYOLU ÜCRETİ

Güzergah Otomobil Minibüs Yolcu Otobüsü Kamyon Tır Motosiklet Seferihisar - Çeşme 29 TL 31 TL 56 TL 64 TL 82 TL 11 TL Urla - Çeşme 29 TL 31 TL 56 TL 64 TL 82 TL 11 TL Karaburun - Çeşme 29 TL 31 TL 36 TL 56 TL 64 TL 11 TL Zeytinler - Çeşme 27 TL 31 TL 36 TL 56 TL 64 TL 11 TL Alaçatı - Çeşme 27 TL 29 TL 31 TL 38 TL 64 TL 11 TL

Not: Ücretlere KDV dahildir. Ücret tarifesi 16 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.



