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İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama 2025

İzmir'de sıklıkla kullanılan İzmir - Çeşme otobanı ücretsiz mi? İzmir otoyol ücreti nedir? İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ve otoyol ücret hesaplama istatistikleri makalemizde.

BirBilgi
  • 02.01.2025 09:58
  • Giriş: 02.01.2025 09:58
  • Güncelleme: 02.01.2025 09:58
İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama 2025

Ege Bölgesi'nde sıklıkla kullanılan İzmir - Çeşme otoyolunun ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? Seferihisar, Urla, Karaburun, Zeytinler ve Alaçatı - Çeşme arası kaç lira? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama detaylarına bakalım:

İZMİR - ÇEŞME OTOYOLU ÜCRETİ

GüzergahOtomobilMinibüsYolcu OtobüsüKamyonTırMotosiklet
Seferihisar - Çeşme29 TL31 TL56 TL64 TL82 TL11 TL
Urla - Çeşme29  TL31 TL56 TL64 TL82 TL11 TL
Karaburun - Çeşme29 TL31 TL36 TL56 TL64 TL11 TL
Zeytinler - Çeşme27 TL31 TL36 TL56 TL64 TL11 TL
Alaçatı - Çeşme27 TL29 TL31 TL38 TL64 TL11 TL

Not: Ücretlere KDV dahildir. Ücret tarifesi 16 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerlidir. 

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