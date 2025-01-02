İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama 2025
İzmir'de sıklıkla kullanılan İzmir - Çeşme otobanı ücretsiz mi? İzmir otoyol ücreti nedir? İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ve otoyol ücret hesaplama istatistikleri makalemizde.
Ege Bölgesi'nde sıklıkla kullanılan İzmir - Çeşme otoyolunun ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? Seferihisar, Urla, Karaburun, Zeytinler ve Alaçatı - Çeşme arası kaç lira? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama detaylarına bakalım:
İZMİR - ÇEŞME OTOYOLU ÜCRETİ
|Güzergah
|Otomobil
|Minibüs
|Yolcu Otobüsü
|Kamyon
|Tır
|Motosiklet
|Seferihisar - Çeşme
|29 TL
|31 TL
|56 TL
|64 TL
|82 TL
|11 TL
|Urla - Çeşme
|29 TL
|31 TL
|56 TL
|64 TL
|82 TL
|11 TL
|Karaburun - Çeşme
|29 TL
|31 TL
|36 TL
|56 TL
|64 TL
|11 TL
|Zeytinler - Çeşme
|27 TL
|31 TL
|36 TL
|56 TL
|64 TL
|11 TL
|Alaçatı - Çeşme
|27 TL
|29 TL
|31 TL
|38 TL
|64 TL
|11 TL
Not: Ücretlere KDV dahildir. Ücret tarifesi 16 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.