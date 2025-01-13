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İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama 2025 (Güncel)

İzmir'de sıklıkla kullanılan İzmir - Çeşme otobanı ücretsiz mi? İzmir otoyol ücreti nedir? İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ve otoyol ücret hesaplama istatistikleri makalemizde.

BirBilgi
  • 13.01.2025 10:08
  • Giriş: 13.01.2025 10:08
  • Güncelleme: 13.01.2025 10:08
İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama 2025 (Güncel)

Ege Bölgesi'nde sıklıkla kullanılan İzmir - Çeşme otoyolunun ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? Seferihisar, Urla, Karaburun, Zeytinler ve Alaçatı - Çeşme arası kaç lira? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama detaylarına bakalım:

İZMİR - ÇEŞME OTOYOLU ÜCRETİ

GüzergahOtomobilMinibüsYolcu OtobüsüKamyonTırMotosiklet
Seferihisar - Çeşme42 TL45 TL81 TL92 TL118 TL16 TL
Urla - Çeşme42 TL45 TL81 TL92 TL118 TL16 TL
Karaburun - Çeşme42 TL45 TL52 TL81 TL92 TL16 TL
Zeytinler - Çeşme39 TL45 TL52 TL81 TL92 TL16 TL
Alaçatı - Çeşme39 TL42 TL45 TL55 TL92 TL16 TL

Not: Ücretlere KDV dahildir. Ücret tarifesi 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerlidir. 

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