İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama 2025 (Güncel)

Ege Bölgesi'nde sıklıkla kullanılan İzmir - Çeşme otoyolunun ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? Seferihisar, Urla, Karaburun, Zeytinler ve Alaçatı - Çeşme arası kaç lira? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama detaylarına bakalım:

İZMİR - ÇEŞME OTOYOLU ÜCRETİ

Güzergah Otomobil Minibüs Yolcu Otobüsü Kamyon Tır Motosiklet Seferihisar - Çeşme 42 TL 45 TL 81 TL 92 TL 118 TL 16 TL Urla - Çeşme 42 TL 45 TL 81 TL 92 TL 118 TL 16 TL Karaburun - Çeşme 42 TL 45 TL 52 TL 81 TL 92 TL 16 TL Zeytinler - Çeşme 39 TL 45 TL 52 TL 81 TL 92 TL 16 TL Alaçatı - Çeşme 39 TL 42 TL 45 TL 55 TL 92 TL 16 TL

Not: Ücretlere KDV dahildir. Ücret tarifesi 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.



