İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama 2025 (Güncel)
İzmir'de sıklıkla kullanılan İzmir - Çeşme otobanı ücretsiz mi? İzmir otoyol ücreti nedir? İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ve otoyol ücret hesaplama istatistikleri makalemizde.
Ege Bölgesi'nde sıklıkla kullanılan İzmir - Çeşme otoyolunun ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? Seferihisar, Urla, Karaburun, Zeytinler ve Alaçatı - Çeşme arası kaç lira? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama detaylarına bakalım:
İZMİR - ÇEŞME OTOYOLU ÜCRETİ
|Güzergah
|Otomobil
|Minibüs
|Yolcu Otobüsü
|Kamyon
|Tır
|Motosiklet
|Seferihisar - Çeşme
|42 TL
|45 TL
|81 TL
|92 TL
|118 TL
|16 TL
|Urla - Çeşme
|42 TL
|45 TL
|81 TL
|92 TL
|118 TL
|16 TL
|Karaburun - Çeşme
|42 TL
|45 TL
|52 TL
|81 TL
|92 TL
|16 TL
|Zeytinler - Çeşme
|39 TL
|45 TL
|52 TL
|81 TL
|92 TL
|16 TL
|Alaçatı - Çeşme
|39 TL
|42 TL
|45 TL
|55 TL
|92 TL
|16 TL
Not: Ücretlere KDV dahildir. Ücret tarifesi 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.