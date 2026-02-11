İzmir - Çeşme otoyolu ücreti ne kadar? İzmir - Çeşme otoyolu ücret hesaplama 2026 (Güncel)

Ege Bölgesi’nde özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan İzmir – Çeşme Otoyolu için 2026 yılı geçiş ücretleri güncellendi. Sürücüler tarafından en çok aranan “İzmir Çeşme otoyolu ücreti ne kadar?”, “Urla – Çeşme kaç TL?” ve “Alaçatı – Çeşme otoyol ücreti” sorularının yanıtları netleşti.

İZMİR – ÇEŞME OTOYOLU HAKKINDA

İzmir – Çeşme otoyolu; Seferihisar (Güzelbahçe), Urla, Karaburun, Zeytinler ve Alaçatı bağlantıları üzerinden Çeşme’ye ulaşımı sağlıyor. Geçiş ücretleri araç sınıfına ve kullanılan giriş–çıkış mesafesine göre belirleniyor.

İZMİR – ÇEŞME OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ (ÇEŞME ÇIKIŞI – 2026)

Aşağıdaki ücretler Çeşme çıkışı esas alınarak düzenlenmiştir. Tüm rakamlara KDV dâhildir ve tarife 01/01/2026 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Güzergâh Otomobil

(1. Sınıf) Minibüs

(2. Sınıf) Yolcu Otobüsü

(3. Sınıf) Kamyon

(4. Sınıf) TIR

(5. Sınıf) Motosiklet

(6. Sınıf) Seferihisar (Güzelbahçe) – Çeşme 53 TL 56 TL 102 TL 115 TL 148 TL 20 TL Urla – Çeşme 53 TL 56 TL 102 TL 115 TL 148 TL 20 TL Karaburun – Çeşme 53 TL 56 TL 65 TL 102 TL 115 TL 20 TL Zeytinler – Çeşme 49 TL 53 TL 65 TL 102 TL 115 TL 20 TL Alaçatı – Çeşme 49 TL 53 TL 56 TL 69 TL 115 TL 20 TL

İZMİR – ÇEŞME OTOYOLU ÜCRETLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Otoyol geçiş ücretleri; aracın sınıfına (dingil sayısına) ve kullanılan güzergâh mesafesine göre hesaplanıyor. Otomobil ve motosikletler en düşük tarifeden yararlanırken, kamyon ve TIR gibi ağır vasıtalarda ücretler daha yüksek uygulanıyor.

İzmir – Çeşme otoyolu otomobil ücreti kaç TL?

2026 tarifesine göre Seferihisar veya Urla’dan Çeşme’ye otomobil geçiş ücreti 53 TL’dir.

Alaçatı – Çeşme otoyol ücreti ne kadar?

Alaçatı – Çeşme arasında otomobil ücreti 49 TL, motosiklet ücreti ise 20 TL olarak uygulanmaktadır.

İzmir – Çeşme otoyolu ücretleri ne zamandan beri geçerli?

Bu tarifedeki otoyol geçiş ücretleri 01 Ocak 2026 saat 00:00 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

2026 yılında İzmir – Çeşme otoyolunda geçiş ücretleri güncellenmiş olup, otomobiller için ücretler 49 TL ile 53 TL arasında değişmektedir. Araç sınıfına ve kullanılan bağlantı noktasına göre farklılaşan bu ücretler, özellikle yaz sezonunda yolculuk planlamasında önemli rol oynamaktadır.