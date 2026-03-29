İzmir-Çeşme Otoyolu’nda özelleştirme tepkisi

İzmir Yarımadası’nda faaliyet gösteren Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar ve Güzelbahçe kent konseyleri, İzmir-Çeşme Otoyolu’nun işletme hakkının özel sektöre devredilmesi planına karşı ortak basın açıklaması yaptı. Urla Otoban Çıkışı-Kekliktepe Kavşağı’nda gerçekleştirilen açıklamada, otoyolun kamusal niteliğinin korunması gerektiği vurgulandı.

Kent konseyleri tarafından yapılan açıklamada, otoyolun özel sektöre devredilmesi halinde geçiş ücretlerinde ciddi artışlar yaşanabileceği ifade edildi. Bunun yalnızca bireysel ulaşımı değil, yarımadadaki turizm hareketliliğini, çalışanların günlük ulaşımını ve ticaret maliyetlerini de doğrudan etkileyebileceği belirtildi. Açıklamada, ulaşımın temel bir kamu hizmeti olduğu vurgulanarak, otoyolun kamusal denetim altında kalması gerektiği kaydedildi.

Ortak açıklamayı Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler okudu. Açıklamada, otoyolun özel sektöre “işletme devri” adı altında bırakılmasının gerçekte özelleştirme anlamına geldiği belirtildi. Güler, “Yetkililer ‘satış değil, işletme devri’ diyerek meseleyi hafifletmeye çalışmaktadır. Ancak kelimeler gerçeği değiştirmez. Bir otoyolun 25 yıl boyunca özel bir şirket tarafından işletilmesi, fiilen özelleştirmedir. Çünkü o yol artık kamu yararı için değil, şirket kârı için işletilecektir. İzmir – Çeşme Otoyolu Türkiye’nin ilk otoyollarından biridir. 1990-1996’lı yıllarda inşa edilen bu otoyol için bu ülkenin halkı 630 milyon dolar ödeme yapmıştır. Bu para; şirketlerin parası değildir, bankaların parası değildir, yabancı yatırımcıların parası değildir. Bu para doğrudan doğruya bu ülkenin vatandaşlarının vergileridir” diye konuştu.

AÇIK BİR TOPLUMSAL ADALETSİZLİKTİR

Güler şunları dile getirdi: “Resmi verilere göre 2025 yılında otoyol ve köprülerden 596 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Bu, 25 yılda milyarlarca dolarlık bir kamu gelirine karşılık gelmektedir. Otoyollar kamuda kalırsa bu gelir halka döner; özel sektöre devredilmesi ise kamu kaynağının aktarılması anlamına gelir. Şimdi aynı vatandaşlara tekrar dönüp, ’bu yolu artık özel şirket işletecek ve daha pahalı kullanacaksınız’ demek ekonomik bir karar değil, açık bir toplumsal adaletsizliktir. Bugün 53 TL olan otoyol geçiş ücretinin 365 TL’ye çıkması, yarımada halkı için çok ağır bir ekonomik yük anlamına gelmektedir. Bu yalnızca bir fiyat artışı değildir; hayatın pahalılaşması demektir.”