İzmir Çocuk Merkezleri'nde yeni dönem başladı

(İZMİR) - Çocukların okuldan kalan zamanlarını nitelikli ve verimli değerlendirebilmesi için kentin dört bir yanında hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Merkezleri, yeni dönem için kapılarını açtı. Merkezlerde yapılan eğitimler ve atölye çalışmalarıyla çocuklar hem öğreniyor hem de oyunlarla eğleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Çocuk Merkezleri'nde yeni dönem başladı. 7-14 yaş arası çocuklar için hizmet veren dokuz Çocuk Merkezi’nde atölye çalışmaları, eğitim, sosyal etkinlikler, psiko-sosyal destek, fiziksel aktiviteler, sanat ve yaratıcılık alanlarında etkinlikler yapılıyor. Çocukların gelişimini desteklemeye yönelik hizmetler, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan uzmanlar tarafından sunuluyor. Merkezlerden yararlanan çocuklar, okulda verilen ödevlerini yaptıktan sonra oyun odalarında keyifli zaman geçiriyor. Menemen'de bulunan merkez aynı zamanda ebeveyn merkezi olarak da hizmet veriyor. İzmirliler, ikamet ettikleri bölgeye yakın olan merkeze giderek veya merkeze telefonla ulaşarak çocuklarını ücretsiz kaydettirebiliyor.

Merkezler ve iletişim bilgileri şöyle:

Buca Çocuk Merkezi - Aydoğdu Mahallesi, 1263 Sokak, Sosyal Yaşam Kampüsü, No:1/B / Buca (0232) 293 96 68 – 96 67 - 9685

Cengizhan Çocuk Merkezi - Cengizhan Mahallesi, 1620/39 Sokak, No:23/B / Bayraklı (0232) 293 96 90

Gümüşpala Çocuk Merkezi - Gümüşpala Mahallesi, 7037 Sokak, No: 49/A / Bayraklı (0232) 293 87 15

Gürçeşme Çocuk Merkezi - Laleli Mahallesi, Menderes Caddesi, No: 420, Gürçeşme / Buca (0232) 293 61 48

Kadifekale Çocuk Merkezi - Aziziye Mahallesi, 717 Sokak, No:106/A / Konak (0232) 293 96 69

Limontepe Çocuk Merkezi - Limontepe Mahallesi, 9708 Sokak, No: 3 / Karabağlar (0232) 29397 23

Menemen Çocuk ve Ebeveyn Merkezi - Irmak Mahallesi, Vali Kutlu Aktaş Caddesi, No: 55, Asarlık / Menemen (0232) 293 98 05

Uzundere Çocuk Merkezi - Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:10/1 / Karabağlar (0232) 293 96 82

Yenişehir Çocuk Merkezi - Yenişehir Mahallesi, 1263 Sokak, No:21 / Konak (0232) 293 96 89