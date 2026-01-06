İzmir Çoruhlu FK'dan Yasin Öztekin bombası

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ara transfer döneminde futbolseverlerin Galatasaray ve Trabzonspor'dan da tanıdığı, İzmir'de daha önce Göztepe ile Bucaspor 1928'in formalarını giyen Yasin Öztekin ve Salih Tokgöz'ü kadrosuna kattı. 38 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu Yasin sezonun ilk yarısında Yalova FK'da 13 maçta 6 gol attı. Borussia Dortmund altyapısında yetişen Yasin Öztekin, 2014-2018 yılları arasında mücadele ettiği Galatasaray'da 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kıpası ve 2 TFF Süper Kupa kazanmıştı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih ise 12 Bingölspor'da bu sezon 1 maçta oynadı.

