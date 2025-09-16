İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 Spor: 0-3

İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur karşılaşmasında Isparta 32 Spor, deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'yı 3-0 yenerek tur atladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın 30'uncu dakikasında Sinan Akaydın'ın golüyle öne geçen Isparta temsilcisi ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Konuk ekip 89'uncu dakikada Sinan ile bir gol daha bulup skoru 2-0'a getirdi. Isparta 32 Spor'da 90+3'üncü dakikada Baran Başyiğit attığı golle maçın skorunu belirledi: 0-3.