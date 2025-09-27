İzmir Çoruhlu FK– Söke 1970 Spor: 0-1

İZMİR, (DHA)- 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta geçen hafta evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni 3-0 yenip ilk galibiyetini alan Söke 1970 Spor, deplasmanda İzmir Çoruhlu FK’yı da 1-0 yenerek 2’de 2 yaptı. Konuk takım 42’nci dakikada Kubilay Köylü’nün golüyle 1-0 öne geçti. İlk devreyi bu skorla galip tamamlayan Aydın ekibi ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyup 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İzmir Çoruhlu’da Vefa, Söke 1970 Spor’da ise Berkay maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Söke 1970 Spor 8 puana ulaştı, üst sıralara tırmandı. İzmir Çoruhlu ise 4 puanda kaldı.