İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Şenol Aslanoğlu’nun tahliye kararına itiraz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun tahliyesine itiraz edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Kooparatif davasında hakkında tahliye edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç'in tahliyelerine itiraz etti.

65 ismin yargılandığı davada dün (13 Ekim Pazartesi) ikinci duruşma görülmüştü.

Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya’nın tutukluluk halinin devamına, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek’in ise ev hapsi (adli kontrol) şartıyla tahliyesine hükmedilmişti.