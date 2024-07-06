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İzmir'de 1 kişinin ölümü 8 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanlara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kadının ölümü 8 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Güncel
  • 06.07.2024 19:51
  • Giriş: 06.07.2024 19:51
  • Güncelleme: 06.07.2024 19:56
Kaynak: AA
İzmir'de 1 kişinin ölümü 8 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 tutuklama

İzmir'de 1 kadının ölümü 8 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayı gerçekleştirdiği belirlenip gözaltına alınan A.G (22), E.C (20), G.A.D (19), C.G (24) ve Ş.G'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

Olayın taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleşti öne sürüldü.

OLAY

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde önceki gece kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanlara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Fikriye S. ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Polis ekipleri olaya ilişkin husumetli oldukları iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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