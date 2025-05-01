İzmir'de 1 Mayıs başladı

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, İzmir'de coşkuyla kutlanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı oldu. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde toplanmaya başlayan siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri, kortejler halinde yürüyüşe geçti.

KESK, İzmir Ticaret Borsası önünden; Türk-İş, Alsancak Limanı’ndan; DİSK, Basmane Meydanı’ndan; İzmir Barosu ve Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden; TMMOB ise Cumhuriyet Meydanı’ndan yürüyüşe başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise Lozan Meydanı’ndan kortej oluşturarak Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Binlerce emekçinin katılımıyla büyük bir kalabalığın toplandığı Gündoğdu Meydanı’nda 1 Mayıs mitingi saat 13.00’te başlayacak.

Kutlamalar, sanatçı İlkay Akkaya’nın vereceği konserle devam edecek. Programın saat 17.00 itibarıyla sona ermesi planlanıyor.