İzmir'de 12 kilo esrar ele geçirildi

İzmir'in Buca ve Narlıdere ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 12 kilo 379 gram esrar ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, Buca ve Narlıdere ilçelerindeki 2 ayrı evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 12 kilo 379 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

1 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.