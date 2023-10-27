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İzmir'de 12 kilo esrar ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 27.10.2023 10:59
  • Giriş: 27.10.2023 10:59
  • Güncelleme: 27.10.2023 11:00
Kaynak: DHA
İzmir'de 12 kilo esrar ele geçirildi

İzmir'in Buca ve Narlıdere ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 12 kilo 379 gram esrar ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, Buca ve Narlıdere ilçelerindeki 2 ayrı evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 12 kilo 379 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

1 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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