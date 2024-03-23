İzmir'de 136 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında lastik botlarda 87 düzensiz göçmen ile karada 49 olmak üzere toplam 136 düzensiz göçmen yakalandı.

Ajans Haberleri 23.03.2024 23:58 Giriş: 23.03.2024 23:58

Güncelleme: 23.03.2024 23:58 Kaynak: AA

A- A A+