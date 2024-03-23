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İzmir'de 136 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında lastik botlarda 87 düzensiz göçmen ile karada 49 olmak üzere toplam 136 düzensiz göçmen yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 23.03.2024 23:58
  • Giriş: 23.03.2024 23:58
  • Güncelleme: 23.03.2024 23:58
Kaynak: AA
İzmir'de 136 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında hareketli lastik botlar Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Ekipler, 13'ü çocuk 87 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ayrıca, Menderes ilçesinde kara üzerinde 49 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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