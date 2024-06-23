İzmir'de 14 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş, otel odasında ölü bulundu

İzmir'de, bir gün önce anneleri Gönül Uğraş ve 2 kardeşiyle birlikte konaklamaya gelen Ege (14) ve Handan Uğraş (12), kaldıkları otel odasında ölü bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde 14 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi.

Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak iddiaya göre eczaneye ilaç almaya gitti ve daha sonra otele dönmedi. Diğer çocukları Ege ve Handan Uğraş ise otelde kaldı.

Ege Uğraş'ın, öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indiği ve bir süre sonra yukarı çıktığı öğrenildi.

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., iddiaya göre saat 23.00 sıralarında odaları kontrol etmek için yukarı çıktı. Z.Ö., Uğraş ailesinin odasını kontrol ettiği sırada Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu. Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.