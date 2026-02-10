İzmir'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdengeçtiler suç örgütü mensubu yakalandı

İzmir'de polisin organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda “Serdengeçtiler” olarak bilinen suç örgütü mensubu olduğu belirtilen ve hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.M., Çeşme'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma, gece vakti yağma, kasten yaralama, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçlarından hakkında 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan “Serdengeçtiler” olarak bilinen suç örgütü mensubu Z.M., Çeşme'de saklandığı bir villada İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda, bir adet “Uzi” olarak tabir edilen otomatik silah ile bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve fişekler ele geçirildi.