İzmir'de 15 Temmuz’da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz'da yüzde 50 indirimli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçlarına '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirim yapacak.

Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

SEFERLER DÜZENLENDİ

Kentte, 15 Temmuz Salı günü otobüs seferleri cumartesi çalışma programına takviyeler yapılarak düzenlendi. İzmir Metrosu sabah 06.00-16.00 saatleri arasında 10, 16.00-20.00 saatleri arasında 7,5 dakika ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.

Konak Tramvayı, 06.00-11.00 saatleri arasında 10 dakika, 11.00-20.00 saatleri arasında 7,5 dakika, 20.00-21.30 saatleri arasında 10 dakika ve 21.30-00.20 saatleri arasında 12 dakika aralıklarla hizmet verecek.

Karşıyaka ve Çiğli Tramvayı sefer programında değişiklik olmayacak. İZDENİZ vapur seferlerinde de hafta sonu tarifesi geçerli olacak.