İzmir'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde "cinsel istismar" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında uygulama yaptı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında H.C.G'nin (71) "cinsel istismar" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.