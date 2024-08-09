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İzmir'de 16 yıldır haber alınamayan kişinin cesedi bulundu: 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın, aralarında kan davası bulunduğu belirtilen husumetlileri tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Güncel
  • 09.08.2024 17:06
  • Giriş: 09.08.2024 17:06
  • Güncelleme: 09.08.2024 17:12
Kaynak: AA
İzmir'de 16 yıldır haber alınamayan kişinin cesedi bulundu: 3 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

İzmir'de 16 yıldır kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran isimli kişinin husumetlilerince öldürüldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Ceyran'ın 2008 yılında Torbalı ilçesinde kaybolmasıyla ilgili dosyayı yeniden açan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1 yıldan fazla süre teknik ve saha çalışması yaptı.

Elde edilen bilgiler üzerine Adana ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, S.B. (73), Ö.B. (44), E.B. (45), A.B. (50) ve M.A.B'yi (46) gözaltına aldı.

Şüpheliler cinayeti itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, E.B. ve M.A.B. tutuklandı. S.B ve A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, ifadeler doğrultusunda cesedi arama çalışmalarını sürdürüyor.

TORBALI'YA YERLEŞEN AİLE TAKİP EDİLMİŞ

Ramazan Ceyran'ın oğlunun 2008 yılında Adana'da Özdemir B'yi öldürdüğü, Özdemir B'nin ölümü üzerine annesinin de kalp krizi geçirerek vefat ettiği, bunun üzerine aileler arasında husumet oluştuğu belirtildi.

Ceyran ve ailesinin bir süre sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinden kızının yaşadığı Torbalı ilçesine taşındığı öğrenildi.

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