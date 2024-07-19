İzmir'de 17 bin kişinin çalıştığı alanda kablolar su kanalından geçirilip, ortada bırakılmış

İzmir'de elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin yankılar devam ederken, İzmir'in Menderes ilçesinde de benzer görüntüler dikkat çekti. İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nden su borusuna döşenen kabloların büyük bölümünün ve aydınlatma direklerinin dibindeki kabloların açıkta bırakılmış olduğu görüldü.

İzmir'de iki kişinin öldüğü elektrik akımı faciasının yankıları devam ederken bir İzmir'n Menderes ilçesinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde su borusuna döşenen kabloların büyük bölümünün ve aydınlatma direklerinin dibindeki kabloların açıkta bırakılmış olduğu görüldü.

KABLOLAR KALDIRIMDA BIRAKILMIŞ

Son Mühür'de yer alan habere göre, kablolar, 17 bin kişinin çalıştığı İTOB'un bir çok yerinde su kanalından geçirilmiş. Kablolar sadece su kanalından geçirilmemiş, metrelerce kablo kaldırımları üzerine bırakılmış.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLMİŞ

Su kanalına döşenen ve dışarıda bırakılan kablolarla ilgili bazı yurttaşların CİMER'e şikayette bulunduğu öğrenildi.

SU KANALINA İNEN KABLOLARLA TRAFOLARDAN ELEKTRİK ALINIYOR

Bir yurttaş tarafından CİMER'e yapılan şikayette, OSB'nin su kanalları içinden elektrik kabloları döşenerek trafolardan elektrik alındığı ve fabrikalara elektrik verildiği konusunda dikkat çekildi. Şikayette, "OSB'de bulunan bazı firmalar mevzuata aykırı ve usulsüz elektrik kullanmaktadır. Yine bazı firmalar kaçak elektrik kullanmaktadır. Su kanalları kapaklarının bir çoğu kırıktır. Metrelerce kablo açıktadır. Bazı kablolar yol geçen su kanallarına döşenmiştir. USB'de acilen gerekli önlemlerin alınarak kanunlara ve yönetmeliklere aykırı davranarak suç işleyen yönetim kurulu üyeleri, projelere imza atan bölge müdürlüğü personelleri mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, bölge müdürü ile bölge avukatına usulsüz ve kaçak elektrik kullanımlara ilişkin yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle ceza verilmesini ve görevden alınarak ceza verilmesi gerekmektedir" denildi. Yapılan şikayetin ilgili makamlara gönderildiği öğrenildi.

Bu arada iddialarla ilgili istenen yazılı açıklama konusunda yönetimden bir açıklama gelmedi.