İzmir'de 1938'den bu yana bir ilk yaşandı

İzmir’de, geride kalan ocak ayında son 88 yıldır ölçülen en yüksek yağış miktarlarından biri gerçekleşti.

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1938 yılından bu yana kentte ocak ayı yağış ortalaması 134,8 kilogram olarak kayıtlara geçerken, bu yılın ocak ayında metrekareye 223,7 kilogram yağış düştü. Ortalamanın yüzde 65 üzerinde yağış düşen 2026 Ocak ayı uzun yıllardır en yüksek yağış miktarının gerçekleştiği dönem oldu.

PERŞEMBEYE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birimlerinden alınan güncel değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yağışın etkisinin azalması, akşam saatlerine kadar ise aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yapılan tahminler doğrultusunda salı ve çarşamba günleri kent genelinde yağış öngörülmezken, Perşembe günü yeniden kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi.

Olası gelişmelerin ilgili birimlerce yakından takip edildiği ve gerekli görülmesi halinde kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.