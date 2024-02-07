İzmir'de 2,5 milyar liralık vurgun: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir’de 2,5 milyarı aşkın vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, Ocakçı Holging'in sahibi Sedat Ocakçı, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

***

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın, ponzi sistemi benzeri bir yapı ile yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para topladığı ve kayıplara karıştığı ortaya çıkmıştı.

Nerede olduğunu söylemeyen Ocakcı, şu açıklamayı yapmıştı:

"Gördüğünüz gibi buradayım canlıyım kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum, kuruyorum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım. Beni muhattap aldığınız gibi her zaman alacaksınız. Hiçbir yere gitmedim. İzmir’e de geleceğim. Merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum."