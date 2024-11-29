İzmir'de 2 baraj sulama kapsamından çıkarıldı

İzmir'de sulama kapsamından çıkarılan iki baraj kente içme suyu sağlayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada Ansızca ve Armutlu barajlarının sulama kapsamından çıkarılarak içme suyu kapsamına alındığını kaydetti.

İzmir'de içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekilmemesi için gereken tedbirleri şimdiden aldıklarını ifade eden Balta, Kemalpaşa'daki barajlardan yılda 5 milyon 35 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacağını aktardı.

YILBAŞINA KADAR EKSİKLER TAMAMLANACAK

Balta, Ansızca Barajı'ndaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "405 bin metreküplük gövde dolgusunu ve dolusavak inşaatlarını kasım ayı itibarıyla bitirdik. Vana odası imalatlarını da tamamladık. Tıkaç betonunu atarak barajda su tuttuk. Yılbaşına kadar kalan birkaç küçük eksiği de tamamlayıp 2025'e Ansızca Barajı hazır halde gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Proje aşamasındaki Armutlu Barajı'nın ise 4 milyon 550 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceği kaydedildi.