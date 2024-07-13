İzmir'de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti: Elektrik şirketinden açıklama

Gdz Elektrik, İzmir'de sağanak sırasında iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü belirtilerek, "Bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı bulunmamaktadır" denildi.

İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik, dün Konak ilçesinde İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli kişilerin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildiren, şirketten yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca yürütüldüğü kaydedildi.

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır.

Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’e Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde dün sağanak sırasında İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.