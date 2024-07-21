İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciası: İZSU Daire Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı

İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı, iki kişinin akıma kapılarak öldüğü yerdeki mazgallar yapılırken gözlemcilerinin izinde olduğunu söyledi. Şüpheli A.K. ise "Biz kablolara zarar vermedik. Bizden sonra başka bir işlem yapılmış" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınarak tutuklananlar arasında yer alan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K, ifadesinde mazgallarda yapılan işlemler sırasında gözlemcinin izinli olduğunu söyledi.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınarak sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanan 14 şüpheli arasında yer alan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K'nin ifadesine ulaşıldı.

İfadesinde sorumluluk bölgesinin İzmir'in tamamı olduğunu, görevlerinin atık ve yağmur sularının toplanması ve ulaştırılması olduğunu belirten B.K, idaredeki işleri yürüttüğünü, bu işleri yaparken yapı denetim ekibi olduğunu, kendisine sahadan bir sorun iletilmesi halinde sahaya gittiğini kaydetti.

"GÖZLEMCİMİZ İZİNLİYDİ"

Kazanın meydana geldiği mazgalları olaydan sonra incelediğini belirten B.K, şu ifadeleri kullandı:

"Mazgalların yapılması işleminde gözlemcimiz izinliydi. Olay yerinde bir gözlemci yoktu. Biz orada çalışma yaparken kablolara hiçbir şekilde zarar vermedik. Ancak o tarihte izinli olması nedeniyle olay yerinde gözlemci yoktu. Ekipler sadece diğer kurumların malzemelerine zarar verdiğinde diğer kurumlarla iletişime geçeriz. Diğer hatlara zarar verilmediğinde ya da olumsuz bir durum olmadığında herhangi bir rapor tutmuyoruz. Ancak bir zarar meydana geldiğinde yüklenici firma tutanak tutar. Bu zararlardan yüklenici firma sorumludur. Hasar olsaydı, yüklenici firma diğer kurumların gözlemcilerini çağırmakla sorumluydu. Olay yerinde çalışma yaparken İzmirgaz ve Gdz Elektrik'i 'gözlemci olarak gelebilirsiniz' diye aradıklarını biliyorum. İzmirgaz olay yerine gelmiş ancak Gdz Elektrik'ten bir gözlemci gelmemiştir."

"VATANDAŞLAR BİLDİRMİŞ"

Planlı ve plansız olmak üzere iki tür çalışma yöntemlerinin olduğunu aktaran B.K, planlı çalışmalarda diğer kurumlara bilgi verildiğini, kazanın meydana geldiği yerdeki çalışmanın ise plansız bir çalışma olduğu için kurumlara sadece şifahen bilgi verdiklerini anlattı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen B.K, "Olayın gerçekleştiği gün olay yerine gittiğimizde vatandaşlar tarafından Gdz'den şikayetler olduğu, asfalt ile kaldırım arasında duman olduğu, bunu da bildirdiklerini söylemişlerdir. Biz orada mazgal yapmamış olsaydık dahi yine kaza meydana gelecekti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" şeklinde ifade verdi.

"BİZDEN SONRA BAŞKA BİR İŞLEM YAPILMIŞ"

Şüpheli A.K. ise inşaat mühendisi olduğunu, 2007 yılından sonra İZSU'dan işler aldığını belirterek, işi kapsamında belirtilen adreste ızgara ve ızgara kolu imalatı yaptıklarını söyledi.

İşlerini teknik şartnameye uygun yerine getirdiklerini ileri süren A.K, işi tamamladıktan sonra dolgu malzemesi kullanıp asfalt atılması gerektiğini bildirdiklerini ifade etti.

A.K, işlerinin bakım onarım olduğunu belirterek, "Olay yerinde hiçbir kabloya zarar vermeden işlemleri bitirdik. Fotoğraflama yaptık, görüleceği üzere kablolara zarar vermedik. Olaydan zarar gören kabloda 3 tane tamir yapıldığı tespit edilmiştir. Biz işi bitirdikten sonra asfalt ekibi gider ve asfaltlama yapar sonrasında iş tamamlanmış olur. Asfalt atıldıktan sonra söz konusu kablonun olduğu yerde asfalt kaplaması olmadığını gördüm. Yani bizden sonra başka bir işlem yapılmış. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.