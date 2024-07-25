İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciası: İZSU ve Gdz Elektrik'in müdürleri gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İZSU Genel Müdürü ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada,

İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar S. ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali A, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y. ve Operasyon Direktörü Sefa P'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İZSU Genel Müdürlüğü binasına geldi.

Gözaltı kararı verilen Genel Müdür Erdoğan, polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yüksel de bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

ESKİ MÜDÜR ADANA'DA GÖZALTINA ALINDI

Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde İZSU Genel Müdürü olarak görev yapmış olan Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili olarak Ali Hıdır Köseoğlu da Adana'da gözaltına alındı. Köseoğlu, sorgulanmak üzere İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilecek.

CHP'Lİ VEKİLLER İZSU ÖNÜNDEYDİ

Gözaltı kararlarının ardından CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Murat Bakan, İZSU Genel Müdürlüğü önüne gelerek açıklamalarda bulundu.

"20 HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLADI"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, şunları söyledi:

"20 Haziran'da göreve başlamış bir genel müdürün bu şekilde gözaltına alınmasını kişisel değil, kuruma yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bilirkişi raporu diyorlar ama ortada bilirkişi raporu yok. Yıpratmaya yönelik bir operasyonla karşı karşıyayız. Bir kurumun genel müdürünün polis gönderilerek kurumundan gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz."

Ardından konuşan Murat Bakan ise şunları kaydetti:

"Yalnızca adil yargılanma olması gerekiyor. Bu işten İZSU'nun doğrudan sorumlu olduğu bir iş olarak düşünmemek lazım. Elektrik kaçağı var ve kaçak için gerekli işlemler yapılmamış. Bunun Gedaş'ın kabahatini gölgelemek için sorumluluğu yaymak amacıyla yapılan bir davranış olduğu kanaatindeyiz. Elbette gerçekler ortaya çıkacak. Biz bu yargılamayı yakından takip ediyoruz. Burada hak etmediği halde kimsenin özgürlüğünün gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Hakim karşısına çıktığında salıverileceğini düşünüyoruz. Hatalı bir karar."

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün çıkan bilirkişi raporunda ise Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun olmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğuna dikkati çekilmişti.