İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: 10 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir’in Konak ilçesinde yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları, adliyeye sevk edilenlere alkışlarla destekte bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun çıkmasının ardından dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanan yakınları, sevk sırasında şüphelileri alkışladı.

Öte yandan Ordu'da yakalanan 1 şüphelinin ifadesinin SEGBİS aracılığıyla alınacağı bildirildi.

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Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün, bilirkişi raporunun çıkmasının ardından ek gözaltı talimatı verilen 11 şüpheli yakalanmıştı.

İZSU, Gdz Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayla ilgili bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

Raporda, olay yerini kapsayan Gdz Elektrik'e ait alçak gerilim devrelerinin yalıtım dirençlerinin ölçüldüğü, F ve M besleme devrelerinin birer faz kablosundaki kaçakların yaşanılan olayın açık nedeni olabileceği belirtilmişti.

Elektrik kablolarının yönetmeliğe göre yüzeyden 60-80 santimetre derinlikte olması gerekirken olay yeri çevresinde 36-45 santimetre aralığına gömülü olduğu ifade edilen raporda, temasın olduğu noktada ise derinliğin mazgal kapağı seviyesine geldiği aktarılmıştı.

Raporun ardından İZSU Genel Müdürü ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.