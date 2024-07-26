İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: 2 kişi adli kontrolle serbest

İzmir’in Konak ilçesinde yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun aralarında bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları, adliyeye sevk edilenlere alkışlarla destekte bulundu. Savcılık 11 şüpheliden dokuzunun tutuklanmasını talep etti, iki kişi için ise adli kontrol şartı istendi.

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağışta iki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel’in de aralarında bulunduğu 11 kişinin sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusu tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından iki kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir’in Konak ilçesinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin sevk edildiği İzmir Bayraklı Adliyesi’nde savcılık soruşturması tamamlandı.

Yaklaşık 8 saat süren savcılık soruşturmasının ardından şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık 11 şüpheliden dokuzunun tutuklanmasını talep etti, iki kişi için ise adli kontrol şartı istendi.

MAHKEME 2 KİŞİYİ SERBEST BIRAKTI

Savcılık soruşturmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan 11 şüpheliden iki isim için mahkeme adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararı verdi.

Savcılığın adli kontrol şartı, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ile Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler, İzmir Adliyesi'ne sevk edilirken Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanan yakınları, sevk sırasında şüphelileri alkışladı.

BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU

Soruşturma kapsamında şehir bölge plancısı, elektrik elektronik, elektrik ve inşaat mühendislerinden oluşan Bilirkişi Heyeti Raporu'nda da olayda teknik kusurların tespiti yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorumluluk, kusur ve ihmallerinin detaylı olarak verildiği raporda, olayın yaşanmasına ilişkin zincirleme tabir edilen kusurlar şöyle sıralandı:

"Gdz Elektrik şirketinin, 2015 yılında ihale edilen yeraltı elektrik kablolama işine ilişkin ihale teknik şartnamesine aykırı olarak işin kabulünü yapması ve bunun 'çok tehlikeli duruma' sebebiyet vermesi,

İZSU tarafından yapılan 3 ve 4 Ocak 2024 tarihlerindeki yağmur suyu rögarlarının montajında elektrik kablolarına hasar verilmesi,

Gdz tarafından hasar gören kablolarda bir daha benzer hasarın yaşanmaması adına herhangi bir önlem alınmaması, kablolarda sadece basit onarım yapılması,

İZSU tarafından rögar kapaklarında basit onarımlarla riski ortadan kaldıracak bir çalışmanın yapılmaması,

Rögarların çökmesiyle elektrik yeraltı kablolarının hasar görmeye başlaması anlaşılmış olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmaması, basit onarım yapılmaya devam edilmesi, popülist tabirle günün kurtarılması,

İZSU tarafından teslim alınan yağmur suyu ızgaralarında bakım yetersizliği nedeniyle ızgaraların pislik ve çamurla dolarak kesitinin daraldığı, bu noktada yolda su baskınlarının bir daha yaşanmaması adına İZSU tarafından herhangi bir önlem alınmaması..."

Raporda ayrıca 2015'te elektrik kablolarının döşenmesinden mazgalların yapımı, arızaların oluşumu, olay günü yağmur suyu birikimi ve 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne kadar geçen süreç de özetlendi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün, bilirkişi raporunun çıkmasının ardından ek gözaltı talimatı verilen 11 şüpheli yakalanmıştı.

İZSU, Gdz Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayla ilgili bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

Raporda, olay yerini kapsayan Gdz Elektrik'e ait alçak gerilim devrelerinin yalıtım dirençlerinin ölçüldüğü, F ve M besleme devrelerinin birer faz kablosundaki kaçakların yaşanılan olayın açık nedeni olabileceği belirtilmişti.

Elektrik kablolarının yönetmeliğe göre yüzeyden 60-80 santimetre derinlikte olması gerekirken olay yeri çevresinde 36-45 santimetre aralığına gömülü olduğu ifade edilen raporda, temasın olduğu noktada ise derinliğin mazgal kapağı seviyesine geldiği aktarılmıştı.

Raporun ardından İZSU Genel Müdürü ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.