İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: 42 sanık hakim karşısında

İzmir'de sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında söz alan Gdz Elektrik Dağıtım ve İZSU Genel Müdürlüğü yöneticisi sanıklar, olayın sorumluluğunu kabul etmeyerek birbirlerini suçladı.

Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan ve 22,5 yıla kadar hapis cezaları istenen 13'ü tutuklu 42 sanık, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Tutuksuz yargılanan Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar, duruşma salonunda hazır bulundu. İZSU'nun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

KUZEY KIBRIS'TAN DURUŞMAYA KATILIM

Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in Kuzey Kıbrıs vatandaşlığının da olması nedeniyle Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali ve Kuzey Kıbrıs İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da duruşmayı takip etti.

Duruşmada savcılık makamını İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü temsil etti. Mahkeme başkanı, iddianameyi ve suçlamayı aktardıktan sonra sanıklara söz verdi.

"SORUN DIŞ ETKENLER"

Tutuklu sanık Gdz Elektrik Arıza Onarım Müdürü A.K, "İddianameyi okuyunca çok şaşırdım. 9 yıldır sorunsuz işleyen bir tesisin inşasından suçlanıyorum. Sorun dış etkenlerdir. Kablo derinliği olması gerektiği gibidir. Ben idare kısmındayım. Ben sorumluluğumun olmadığını düşündüğüm şeyler nedeniyle tutukluyum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"YAPTIĞIM İŞİN DÖRT DÖRTLÜK OLDUĞUNU GÖRDÜM"

İZSU'nun açtığı ihaleyi kazanarak olay yerindeki mazgalların yapımını üstlenen firmanın sahibi, tutuklu sanık A.K. ise uzman bir ekiple çalıştığını, uygun malzeme kullanmadığı iddialarını kabul etmediğini belirterek, "İdarenin talimatıyla ızgara değişimi talimatı verdim. O sırada benim İZSU'dan aldığım 2 ayrı işim daha vardı. Ben sahada değildim. Izgara değişimi gerçekleşmiş. Tutukluluk süresince avukatlarımın getirdiği görüntülerde yaptığım işin dört dörtlük olduğunu gördüm. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Bu sırada bir sanık avukatı, yanında getirdiği elektrik kablosu koruyucu borusunu göstererek sanık Kapuş'a sorular sordu.

"BİLİRKİŞİ RAPORU HATALI" İDDİASI

Tutuklu sanık İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B. K. da bilirkişi raporunun alelacele hazırlandığını, hatalı olduğunu iddia ederek, "Esnaflar bölgedeki açık kabloları Gdz Elektriğe bildirmiş. Bu sorunla ilgili İZSU'ya hiçbir ihbar gelmedi. Kronikleşmiş bir sorun. Bölgede sürekli elektrik kaçağı olduğu belirtilmiş. İZSU ile ilgili bir sorun belirtmemişler. Mazgallar olmadan da olayların olduğunu söylemişler. Gdz Elektrik firması yetkilileri içiniz rahat mı? Vatandaşlarımız suda boğularak değil elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Tutuklu olmamıza bir sebep yoktur." ifadelerini kullandı.

Duruşmada Gdz Elektrik ve İZSU yöneticisi sanıklar ve avukatları, karşılıklı suçlamalarda bulundu, zaman zaman gerginlik yaşandı.

Mahkeme başkanı, duruşmaya 1 saat ara verdi.

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Kentin Konak ilçesinde, 12 Temmuz'da meydana gelen sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından yargılama süreci başladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan ve 22,5 yıla kadar hapis cezaları istenen 42 sanık, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

KUSURLAR BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

İddianamede yer alan bilirkişi raporlarında, kazada Gdz Elektrik ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün asli kusurlarının olduğu, olayın gerçekleşmesinde öngörülemeyecek ve önlenemeyecek herhangi olağanüstü doğa olayının bulunmadığı, vefat edenlerin olayın gerçekleşmesini tetikleyecek herhangi bir tehlikeli hareketlerinin ve kişisel kusurlarının olmadığı görüşü yer almıştı.

Olayın yaşandığı gün ızgaraların yağmur suyunu tahliye edemediği, ızgaraların rutin bakım ve temizliğinin olması gerektiği şekilde yapılmadığı kanaatine varıldığının kaydedildiği raporda, yer altı elektrik kablolarının döşendiği kazının olması gerekenin yarısı kadar yapılmasının olayın yaşanmasında doğrudan etken ve ağır kusur olduğuna yer verilmişti.

İZSU Genel Müdürü Erdoğan, iddianamede yer alan ifadesinde kurum bünyesinde 7 bin personelin bulunduğu ve İzmir ile 30 ilçenin tümüne hizmet verildiğini, her olaya bizzat genel müdür tarafından müdahale edilmesi ve genel müdürün sorumluluğunun doğmasının kabul edilebilir olmadığını söylemişti.

Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ise yapılan tadilat ve onarım işlemlerinden soruşturma sonrası haberdar olduğunu belirtmişti.

Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu da görev süresinde kurumdaki görevlilerle hareket ettiğini, bu görevlilerin her birinin görevleri çerçevesinde yaptıkları hatalardan kendisinin sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını savunmuştu.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 14'ü tutuklanmış, 1 kişi itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan 10 kişiden, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, kurumun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verilmişti.