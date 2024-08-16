İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: İlk duruşma tarihi belli oldu

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin hazırlanan iddianeme kabul etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Konak'ta 12 Temmuz’da sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından 42 kişinin şüpheli olduğu iddianame kabul edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada ilk duruşmada, 5 Eylül'de yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklanmıştı. Hakkında gözaltı karar verilen iki şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtilmiş, tutuklanan sanıklardan Zekeriya T. ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 26 Temmuz’da savcılık talimatıyla aralarında eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.

BİLİRKİŞİ KURUMLARI KUSURLU BULDU

Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda ise zincirleme kusur vurgusu yapılmıştı. Raporda, yaşanan olayda Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kusurunun olmadığı belirtilmişti. Bilirkişi raporunda, olayın gerçekleşmesinde öngörülemeyecek ya da önlemeyecek herhangi bir doğa olayının olmadığı ifade edilirken olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun ise bulunmadığı belirtilmişti.

Raporda, İZSU ve GDZ Elektrik A.Ş. ile yapım işlerinde yüklenici firmaların ihmaller ve teknik kusurlar silsilesi ile zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edilmiş ve “… Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın olayın gerçekleşmesini tetikleyecek herhangi bir tehlikeli hareketlerinin ve kişisel kusurlarının bulunmadığı, olayın gerçekleşmesinde bir takım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesi ile Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu, tespit, görüş ve kanaatlerinin bildirildiği anlaşıldığı” ifadelerine yer verilmişti.

3 YILDAN 22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz ve Öktemay’ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İddianamede, İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrikten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında “bilinçli taksitle ölüme neden olma” suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

22/3 bilinçli taksir istendiği için cezanın üst sınırı olan 15 yıl yarı oranında artışla cezanın üst sınırı 22 yıl 6 ay oldu.