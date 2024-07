İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: İZSU ve Gdz Elektrik'in müdürleri gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İZSU Genel Müdürü ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada,

İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar S. ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali A, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y. ve Operasyon Direktörü Sefa P'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İZSU Genel Müdürlüğü binasına geldi.

Gözaltı kararı verilen Genel Müdür Erdoğan, polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yüksel de bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

İZSU ESKİ GENEL MÜDÜRÜ HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde İZSU Genel Müdürü olarak görev yapan Ali Hıdır Köseoğlu hakkında da gözaltı kararı verildi. Ali Hıdır Köseoğlu'nun şu an Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı görevinde bulunduğu öğrenildi.

CHP'Lİ VEKİLLER İZSU ÖNÜNDEYDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, İZSU binasına gelerek basın açıklaması yaptı.

"20 HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLADI"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, şunları söyledi:

"20 Haziran'da göreve başlamış bir genel müdürün bu şekilde gözaltına alınmasını kişisel değil, kuruma yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bilirkişi raporu diyorlar ama ortada bilirkişi raporu yok. Yıpratmaya yönelik bir operasyonla karşı karşıyayız. Bir kurumun genel müdürünün polis gönderilerek kurumundan gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz."

Milletvekili Bakan, "Bugün İZSU Genel Müdürümüzle ilgili gözaltı kararını duyduk. İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve Mahir Polatlı ile birlikte olayın içeriğini öğrenmek için buraya geldik. Biliyorsunuz yağmurda, elektrik kaçağı nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Hepimizi son derece üzen bir olay. Bu işin sorumlularının bulunmasını da herkesten çok biz istiyoruz. Ancak bir adil yargılama olması gerekir. Yani yargının üzerine büyük bir siyasal baskı olduğunu düşünüyorum" dedi.

CHP'li Bakan, devamında şunları söyledi:

"Her hakim her savcı için değil elbette ama büyük bir baskı altında görevlerini yapıyorlar. İçlerinde vicdanlı hakimlerimiz, savcılarımız var. Onları tenzih ediyoruz. Ama bu işte İZSU'nun doğrudan sorumluluğunun olduğu bir iş olarak düşünmemek lazım. Neticede elektrik var. O elektrik kaçağıyla ilgili yapılması gerekenler yapılmamış. Bunun GEDAŞ'ın kabahatini gölgelemek için sorumluluğu yaymak için yapılan bir davranış olduğu kanaatindeyiz. Avukat arkadaşlarımız da İZSU Genel Müdürümüz ile beraber gitti. Elbette gerçekler ortaya çıkacak ama bu yargılamayı yakından takip ediyoruz. Hem genel merkez olarak hem İzmir milletvekilleri olarak yakından takip ediyoruz. Burada hak etmediği halde kimsenin özgürlüğünün de gasp edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Şu an avukat arkadaşlarımız gitti. Genel Müdür sağlık kontrolünden geçirilecek, ardından Bozyaka'ya götürülecek. Hakim karşısına çıktığında, sorgu hakimliğinde salıverileceğini düşünüyoruz. Salıverilmesi gerekir. Hatalı bir karar. Hiç bu gözaltı olmamalıydı. Şahsi düşüncemiz bu. Yargı sürecini de yakından takip edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün çıkan bilirkişi raporunda ise Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun olmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğuna dikkati çekilmişti.