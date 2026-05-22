İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tüm sanıklar tahliye edildi!

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin görülen davada tutuklu kalmadı.

Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay yaşamını yitirdi.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtildi.

Faciaya ilişkin dava İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nde görüldü.

Davada tutuklu bulunan İZSU teknik amiri Mehmet Zeki Aytulun, Argan Mühendislik firmasında inşaat mühendisi Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara kolu bağlantı işinde çalışan Arif Kapuş tahliye edildi.

Böylelikle dosyada tutuklu sanık kalmadı.