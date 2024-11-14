İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Yeni bilirkişi raporu talebi

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşması ikinci gün oturumunda, tutuklu sanıklarla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Gdz Elektrik'in taşeron firması yetkilisi Halit Özpelit, Konak ilçesinde bir çalışma yapmadıklarını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Tanık ifadelerinin dinlendiği duruşmada, bölgede iş yeri bulunan Fatih Ufak, aynı mazgal üzerinde ocak ayında da sorun yaşandığını, yaptıkları ihbarın ardından Gdz Elektrik'i aradığını, sorunu çözdüklerini ifade etti.

İki kişinin akıma kapılması sonrası olaya müdahale edenler arasında yer alan tanık Nurullah Özel ise çizme giyerek elindeki sopayla elektrik olup olmadığını anlamaya çalıştığını belirterek, "Sonra bahçe hortumu bağlayıp onları sudan çektim. İnanç Öktemay'ın bedeni sıcaktı, Özge hanımda bir şey yoktu" diye konuştu.

Bölgede daha önce bir kez yanık kokusu aldığını aktaran Özel, "Bölgeden bisikletle geçerken dumanların yükseldiğini görmüştüm" dedi.

Tanıklar dinlendikten sonra Cumhuriyet savcısı, Deniz ile Öktemay'ın, suyun içerisinde ne kadar kaldığı ve elektriğin ne zaman kesildiği sorusunun tek tek sorulmasını istedi.

Bazı tanıklar olaydan 15-20 dakika sonra gelen elektrik personelinin kontrol kalemiyle suyu kontrol ettiğini ve suda elektriğin bulunduğunu söylediğini anlattı.

Duruşmada güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek olayın detaylarına ilişkin tanıklara sorular soruldu.

"SİZLERİ VİCDANA DAVET EDİYORUM"

Müştekilere söz verilmesiyle devam eden duruşmada konuşan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Kızım şimdi doktor olup birçok hastayı tedavi edecekti. Kızım bu memleketi çok seviyordu, tek suçu yere basıp ölmek oldu. Herkes 'görmedim', 'duymadım' diyor. Sizleri vicdana davet ediyorum" diye konuştu.

İnanç Öktemay'ın ağabeyi Gökhan Öktemay da kardeşinin topluma faydalı bir insan olduğunu belirterek, "Onun ölmesi babam ve annemi üzdü. Annemin gözünün yaşı halen dinmedi. Bu olayla ilgili ihmali olan herkes yargılansın" dedi.

YENİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, verdiği mütalaada tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını, diğer sanıkların da adli kontrol şartının devam etmesini isteyerek, olay yerinde keşif ve yeni bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti.

Ayrıca Gdz Elektrik taşeron firması Demircan A.Ş. yetkilisi Cenan Demircan'ın hakkında da dava açılması ve yargılamaya dahil edilmesi istendi.

Duruşmaya yarım saat ara verildi.