İzmir'de 2 kişiyi öldüren faciaya ilişkin elektrik şirketinden yeni açıklama: Belediyeyi suçladılar

GDZ Elektrik, İzmir'de sağanak sırasında iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, yağmur suyu ızgaralarının onay alınmadan yapıldığı ve şebekeye zarar verildiği savunuldu. Belediye tarafından yapılan açıklamada ise GDZ Elektrik tarafından yağmursuyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım - onarım çalışması yapıldığı, yurttaşları ise GDZ Elektrik'e bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmişti.

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketi GDZ Elektrik, bölgedeki elektrik şebekesi üzerine ilgili altyapı kuruluşu (İZSU) tarafından kendilerine bilgi verilmeden ve onay alınmadan yağmur suyu ızgaraları yapıldığını, bunun şebekeye zarar verdiğini savundu.

Şirketten yapılan açıklamada, sağanak sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmelerinin ardından yetkili kurumlarca yürütülen olay yeri incelemelerinin tamamlandığı ifade edildi.

Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 ayda kendilerine CİMER, çağrı merkezi veya sosyal medya yoluyla herhangi bir şikayet gelmediğinin ifade edildiği açıklamada, "Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" denildi.

Şebeke derinliğinin mevzuatlara uygun olmadığına yönelik iddialara da dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5 Ocak’ta ilgili altyapı kuruluşu (İZSU) tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır. Şebekemize zarar verildiği 13 Temmuz 2024 tarihinde yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sırasında da açıkça görülmüş ve kayıt altına alınmıştır.

Ek olarak çalışmalar sırasında yer altında bulunan elektrik kablolarımızın konumunun müdahalelerle değiştirildiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların kurumumuza hiçbir şekilde bilgi aktarılmadan yapıldığını bir kez daha vurgulamak isteriz."

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI: 2 KEZ ARIZA KAYDI AÇILMIŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Olayın ardından alana ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili personeli tarafından ivedilikle elektrik tesisatı kontrol edilmiş, aydınlatma tesisatının günbatımında (20.35) enerjilendiren ve gündoğumunda enerjiyi kesen zaman rölesinin doğru çalıştığı kontrol edilmiş ve dolayısıyla olay saatinde (19.15) aydınlatma tesisatının kablolarında enerji olmadığı teyit edilmiştir. Ayrıca belediyemize ait elektrik tesisatı bu tür bir tehlikeye karşı kaçak akım koruma röleleri ile enerjiyi kesecek şekilde korunmaktadır. Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır. Zira İZSU Genel Müdürlüğü'nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmursuyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş. 'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmursuyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım - onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş. 'ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir" denildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili açıklama

NE OLMUŞTU?

İzmir'de etkili olan sağanak sırasında 44 yaşındaki İnanç Öktemay ile 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, faciayla ilgili tüm raporların önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu. Bölgede yurttaşların daha önce iki kez arıza kaydı oluşturduğu da ortaya çıkmıştı.

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ise olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğunu açıklamıştı.