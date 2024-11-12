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İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı: 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde 10 Kasım'da 2 ayrı mahallenin meydanında bulunan Atatürk büstüne saldırı düzenlediği tespit edilen D.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 12.11.2024 21:33
  • Giriş: 12.11.2024 21:33
  • Güncelleme: 12.11.2024 21:33
Kaynak: DHA
İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı: 1 kişi tutuklandı
Fotoğraf: DHA

İzmir'de 2 mahalle meydanında bulunan Atatürk büstüne saldırı düzenleyen D.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Kasım günü Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kiraz ilçesinde meydana geldi.

Umurcalı ve Yeniköy Mahallelerinin meydanlarında bulunan Atatürk büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Büstlerde birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında D.K. isimli şüpheli, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

D.K, bugün işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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