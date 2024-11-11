İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı: 1 kişi yakalandı
İzmir'in Kiraz ilçesinde 2 ayrı mahallede bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda büstlerden birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İzmir'de 2 ayrı mahallenin meydanındaki Atatürk büstlerine kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, dün akşam saatlerinde, Kiraz'ın Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinin meydanlarındaki büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıda bulunuldu.
Büstlerden birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi.
Durumu fark eden mahalleli, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine her 2 olayla ilgili soruşturma başlattı.
Jandarma yürüttüğü çalışmanın ardından 1 kişiyi gözaltına aldı.