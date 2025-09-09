İzmir'de 2 polisin öldürüldüğü saldırıya ilişkin 27 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Balçova ilçesinde B.Ç.’nin (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın’ın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin toplam 27 kişi gözaltına alındı.

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde dün saat 08.50'de yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın hayatını kaybederken silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti.

Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de yaşamını yitirdi. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YARALI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. E.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

'BABASININ 10 SENE ÖNCE ALDIĞI BİR POMPALI TÜFEK'

Saldırının ardından polis merkezine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturuyor. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Karakola şikayet yok, suç kaydı ya da UYAP kaydı yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görmüşsünüzdür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek" ifadelerini kullandı.