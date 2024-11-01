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İzmir'de 29 Ekim kutlamalarında kullanılan şarkı 'müstehcen' bulundu: Soruşturma başlatıldı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 29 Ekim'de Buca'da Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda dans gösterisi için çalınan şarkının sözlerinin 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. soruşturma başlattı.

Güncel
  • 01.11.2024 10:22
  • Giriş: 01.11.2024 10:22
  • Güncelleme: 01.11.2024 10:37
Kaynak: AA
İzmir'de 29 Ekim kutlamalarında kullanılan şarkı 'müstehcen' bulundu: Soruşturma başlatıldı

İzmir'de 29 Ekim'de bir okulda düzenlenen kutlamalarda çalınan şarkının sözlerinin 'müstehcen' bulunması nedeniyle idareciler ve bir öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Buca ilçesinde ilkokul öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında 'müstehcen' sözlerin bulunduğu şarkı ile dans gösterisi sunduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kutlamalarda kullanılan 'Anormal' isimli şarkının Alizade lakaplı Asya Alizade'ye ait olduğu tespit edildi.

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