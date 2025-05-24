İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, saat 13.52'de merkez üssü İzmir'in Foça ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 9.93 kilometre olarak ölçüldü.
İzmir'in Foça ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin detayları paylaştı.
Buna göre, saat 13.52'de merkez üssü İzmir'in Foça ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD'a göre, depremin derinliği 9.93 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 24, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir)
Tarih:2025-05-24
Saat:13:52:00 TSİ
Enlem:38.62028 N
Boylam:26.72722 E
Derinlik:9.93 km
Detay:https://t.co/CCIMMuiqR8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi