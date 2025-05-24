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İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, saat 13.52'de merkez üssü İzmir'in Foça ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 9.93 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 24.05.2025 14:11
  • Giriş: 24.05.2025 14:11
  • Güncelleme: 24.05.2025 14:18
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Foça ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, saat 13.52'de merkez üssü İzmir'in Foça ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD'a göre, depremin derinliği 9.93 kilometre olarak ölçüldü.

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