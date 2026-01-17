Giriş / Abone Ol
İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Ege Denizi’nde kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.

Güncel
  • 17.01.2026 07:58
  • Giriş: 17.01.2026 07:58
  • Güncelleme: 17.01.2026 08:02
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depo Photos

AFAD Deprem Dairesi, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 06.39 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde ve Çeşme'nin 77.38 kilometre açığında yaşandığı kaydedildi.

