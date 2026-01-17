İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Ege Denizi’nde kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2026
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [77.38 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2026-01-17
Saat:06:39:30 TSİ
Enlem:38.47361 N
Boylam:25.40222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/OQqYltAyWu@afadbaskanlik