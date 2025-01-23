İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), İzmir Karaburun'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Saat 05:59'da gerçekleşen depremin 9.13 km derinlikte olduğu belirtildi.