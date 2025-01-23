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İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de saat 05:59'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 23.01.2025 07:03
  • Giriş: 23.01.2025 07:03
  • Güncelleme: 23.01.2025 07:04
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), İzmir Karaburun'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Saat 05:59'da gerçekleşen depremin 9.13 km derinlikte olduğu belirtildi.

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