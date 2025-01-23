İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de saat 05:59'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), İzmir Karaburun'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Saat 05:59'da gerçekleşen depremin 9.13 km derinlikte olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [87.11 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2025-01-23
Saat:05:59:10 TSİ
Enlem:38.75667 N
Boylam:25.40472 E
Derinlik:9.13 km
Detay:https://t.co/0SdtT6xL03@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi