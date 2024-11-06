İzmir'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

O.K. idaresindeki kamyon, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı ayrımı yakınlarında, emniyet şeridine park edilen TIR ile bu aracı kontrol eden sürücü Ö.C'ye çarptı.

Aynı şeritte ilerleyen A.A.K. idaresindeki otomobil de kamyona vurdu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Ö.C. hayatını kaybetti, O.K. yaralandı.

O.K. ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.