İzmir'de 3 atölye ve 2 depoda yangın: Müdahale sürüyor

İzmir Karabağlar’da Seyhan Mahallesi’ndeki 3 atölye ve 2 depoda yangın çıktı. Mobilya, boya ve mermer atölyelerini kapsayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 25.03.2026 08:44
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 atölye ve 2 depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler boya, ebatlama ve mermer atölyeleri ile 2 mobilya deposuna sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

