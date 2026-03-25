İzmir'de 3 atölye ve 2 depoda yangın: Müdahale sürüyor
İzmir Karabağlar’da Seyhan Mahallesi’ndeki 3 atölye ve 2 depoda yangın çıktı. Mobilya, boya ve mermer atölyelerini kapsayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler boya, ebatlama ve mermer atölyeleri ile 2 mobilya deposuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.