İzmir'de 3 bölgede eylem

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından İzmir Valiliği'nin yasağına rağmen devam ediyor.

İzmir'de üç ayrı noktada eylemler sürerken, 3 eylemde yoğun katılım olduğu görüldü. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri çağrısıyla Konak Gündoğdu Meydanı'nda eylem gerçekleşti. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan yurttaşlar Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Şarkılar ve sloganlarla protesto etti. Eyleme, siyasi partiler, odalar ve sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Ege Üniversitesi öğrencileri ise Bornova Küçükpark'ta bir araya geldi. Öğrenciler Küçükpark'tan Büyükparka yürüyüş gerçekleştirdi. On binlerce öğrenci adalet talebinde bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ise Buca Hasanağa Bahçesi'nde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.