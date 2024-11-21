İzmir'de 3 polisi yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün akşam silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis memurlarına açılan ateş sonucu 2'si ağır 3 polis yaralandığı olayda şüpheli M.S.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini, aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam (20 Kasım) saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

HUSUMETLİLERİ SANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Saldırıyı gerçekleştiren M.S.Ç.suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. M.S.Ç.’nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan polis ekiplerine düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere düştüğü anlar yer aldı.

Öte yandan olayın meydana geldiği Turabiye Mahallesi'nde oturanlar da geceyi gergin geçirdi. Mahalleli, şüphelilerin iş yerlerine taş ve sopalarla saldırarak zarar verdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.