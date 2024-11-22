İzmir'de 3 polisin yaralandığı olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 polisin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayı gerçekleştiren M.S.Ç, emniyetteki ifadesinde kardeşi S.Ç'nin husumetlileriyle kavga ettiğini düşündüğünü, yere yatırıldığını gördüğünde ateş açtığını, bu kişilerin polis olduğunu bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ne gitmiş, şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.

Yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, olayı gerçekleştiren zanlı ile 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.