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İzmir'de 4 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 12:10
  • Giriş: 24.05.2025 12:10
  • Güncelleme: 24.05.2025 12:10
Kaynak: AA
İzmir'de 4 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde 4 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde yaşanan 4 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin Y.T. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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