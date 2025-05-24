İzmir'de 4 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde 4 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde yaşanan 4 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin Y.T. olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.