İzmir'de 464 silah ele geçirildi, 137 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 464 silah ele geçirildi, gözaltına alınan 137 şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramalarda 378'i Konak ilçesindeki bir evden olmak üzere 437 tabanca, 27 tüfek, 47 bıçak ile çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 245 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 137'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 2 suç örgütü çökertildi, ayrıca kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 473 kişi yakalandı.