İzmir'de 5 ilçede orman yangını: Selçuk'taki yangın Kuşadası'na sıçradı

İzmir'in Menderes, Menemen ve Selçuk ilçelerinde ormanlık alanlarda; Çeşme ilçesinde ise makilik alanda yangın yangın çıktı. Urla ilçesinde de otoyolun kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken yangın Aydın'ın Kuşadası sınırına ulaştı.

İzmir’in Menderes, Selçuk, Urla ve Çeşme ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes ilçesi ormanlık alanda çıkan yangına 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracıyla havadan ve karadan müdahale ediliyor. Evlerin olduğu bölgede sirenler çalınarak, yurttaşların alandan ayrılması istenildi.

Alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan yurttaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevler Çamönü Mahallesi'nde bir eve sıçradı. Büyük hasar gören evde yangın söndürüldü.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, öğlen saatlerinde başlayan yangının etkili olduğunu, müdahalenin sürdüğünü belirterek, en kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulundu.

OTOBAN TRAFİĞE KAPATILDI

Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale sürerken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz de yangının etkili olduğunu belirterek, müdahale etmek için su tankeri olan yurttaşlardan destek istedi.

SELÇUK'TAKİ YANGIN KUŞADASI'NA SIÇRADI

Selçuk ilçesinde, çam ağaçları ile ormanda yangın çıktı. Yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormana da sıçrarken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Selçuk ilçesinin Pamucak mevkisinde, saat 17.00 sıralarında çam ağaçları ile ormanda yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter olmak üzere 9 hava aracı, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 5 dozerle müdahale etti.

Öte yandan yangın, Aydın'ın Kuşadası'ndaki ormana da sıçrarken, ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.

16 YANGIN ÇIKTI, 5 İLÇEDE YANGIN SÜRÜYOR

İzmir'de bugün 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 yangın çıktı, yangınlardan 11'i kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte 16 yangın çıktı.

Yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi.

Yangınlardan 11'i kontrol altına alındı.

Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.