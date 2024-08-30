İzmir'de 500 dron Körfez’de görsel şölen yaşattı





İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda dron gösterisi yaptı. İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarası, 500 dronun görsel şöleni ile unutulmayacak anlara sahne oldu. İzmirli yurttaşların gösteriyi en iyi açıdan izleyebilmesi için Alsancak İskelesi’ne platform kuruldu. Çok sayıda İzmirli, ünlü oyuncu ve sunucu Yavuz Seçkin’in sunuculuğunda 30 Ağustos’u kutladı, marşlar söyledi.



Gösteride, 500 dron gökyüzüne yükseldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve imzası, Atatürk’ün “Zafer, ‘Zafer benimdir' diyebilenindir” sözü, zeybek oynayan bir efe, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” yazısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yazısı ve Saat Kulesi logosu ile Türk bayrağı görselleri, dronlar tarafından oluşturuldu. Kentin çeşitli noktalarından da izlenebilen görsel şöleni yakından görme fırsatı bulan İzmirliler, cep telefonu ile kayıt alarak unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.